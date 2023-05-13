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الكشف عن قائمة برشلونة لموقعة التتويج
Alsumaria Tv
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كشف المدير الفني لبرشلونة، تشافي هيرنانديز، قائمة فريقه لمباراة إسبانيول، المقرر لها غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني.
وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:
تير شتيجن - أراوخو - بوسكيتس - عثمان ديمبلي - بيدري - ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - فيران توريس - إيناكي بينا - كريستينسن - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا - كيسي - سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونج - رافينيا - كوندي - إريك جارسيا - بالدي - جافي - بابلو توريه - أرناو تيناس
ويتصدر برشلونة، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 82 نقطة، يليه أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة برصيد 69 نقطة، ثم ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 68 نقطة.
وسيفوز برشلونة بلقب الليجا رسميا هذا الموسم، إذا تفوق على إسبانيول.
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