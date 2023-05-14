فالفيردي يحقق رقماً "مميزاً" ويكتب أسمه بحروف من "ذهب" مع مدريد

السومرية نيوز – رياضة



حقق الأوروجوياني فيدي فالفيردي، لاعب وسط ريال مدريد، رقما مميزا خلال مواجهة خيتافي، ضمن الجولة 34 من الليجا، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو"، والتي انتهت بفوز المرنغي بهدف دون رد.





وأضافت الشبكة: "فالفيردي أصبح ثاني لاعب أوروجوياني يصل لهذا الرقم بقميص ريال مدريد، بعد خوسيه سانتاماريا (337 مباراة)".

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن فالفيردي يلعب مباراته رقم 200 بقميص ريال مدريد في مختلف المسابقات.وأضافت الشبكة: "فالفيردي أصبح ثاني لاعب أوروجوياني يصل لهذا الرقم بقميص ريال مدريد، بعد خوسيه سانتاماريا (337 مباراة)".