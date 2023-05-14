لأول مرة وعلى مدار 4 أيام.. إقامة مباريات الجولة 29 من الدوري الممتاز

وقالت اللجنة في تصريحات صحفية، انه "ستنطلق مباريات الجولة 29 من الدوري الممتاز في الـ17 من آيار الجاري من خلال 3 مواجهات، على أن تستمر بقية اللقاءات حتى يوم 20 من الشهر نفسه".وأضافت: "تم تأخير مباريات فريقي الشرطة المتصدر والقوة الجوية الوصيف إلى نهاية الجولة، لخوضهما المباراة المؤجلة بينهما بالدور ثمن النهائي من بطولة الكأس المقررة، بعد غدٍ الثلاثاء بملعب الشعب الدولي".وبينت اللجنة: "ولذلك تم منح لهما فسحة زمنية قبل خوض الجولة المقبلة، إذ يلتقي الشرطة مع الكرخ بملعب الشعب الدولي، والقوة الجوية بمواجهة النفط بملعب الراحل أحمد راضي وتقام المباراتان يوم 20 آيار الجاري".يذكر أن الشرطة يتصدر ترتيب الدوري الممتاز برصيد 58 بفارق نقطتين عن مطارده القوة الجوية، فيما يأتي الزوراء ثالثا بـ53 نقطة والكهرباء رابعا بـ50 نقطة.