سيتي يقهر إيفرتون ويحلق في صدارة الدوري الإنجليزي

وافتتح لاعب الوسط الألماني إلكاي غوندوغان التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 37 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة من رياض محرز.وأضاف المهاجم النرويجي المميز إيرلينغ هالاند الهدف الثاني من ضربة رأسية بعد كرة عرضية من غوندوغان في الدقيقة 39.وواصل غوندوغان تألقه في المباراة وسجل الهدف الثاني له والثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 51 بتسديدة من ضربة حرة ثابتة.وارتفع رصيد مانشستر سيتي عقب تحقيقه فوزه الـ26 في البطولة خلال الموسم الحالي والـ11 على التوالي، إلى 85 نقطة من 35 لقاء، ليبقى متربعا على الصدارة.ويتفوق السيتي بفارق 4 نقاط على أقرب ملاحقيه آرسنال، الذي يخوض مباراته الـ36 في البطولة هذا الموسم ضد ضيفه برايتون في وقت لاحق اليوم بنفس المرحلة.وتوقف رصيد إيفرتون، الذي تكبد خسارته الـ18 هذا الموسم عند 32 نقطة، ليتأزم موقفه في صراعه من أجل البقاء، حيث ظل في المركز السابع عشر.