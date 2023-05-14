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بينها حرمان الزوراء من جماهيره.. لجنة الانضباط تصدر عدة قرارات

رياضة

2023-05-14 | 12:09
بينها حرمان الزوراء من جماهيره.. لجنة الانضباط تصدر عدة قرارات
969 مشاهدة

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاحد، عن عددا من القرارات الانضباطية بحق بعض الأندية واللاعبين والجماهير الرياضية.

وقالت اللجنة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "اجتمعت لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم لمناقشةِ بعض تقارير المنسقين الأمنيين ومشرفي المباريات وبعض المقاطع الفيديويّة لما جرى في عدةِ مباريات، وذلك من أجل البتّ فيها، وكما يلي:

* ناقشت اللجنةُ تقريري المنسق الأمنيّ ومشرف مباراة ناديي نفط الوسط والزوراء التي جرت على أديم ملعبِ نادي النجف الاشرف الدوليّ يوم ( 2023/5/5 ( ضمن منافساتِ الدوري الممتاز، وبعد الاطلاع على الأولياتِ كافة، حيث تبينَ للجنة قيام جماهير نادي الزوراء برمي قناني الماء على دكةِ احتياط فريق نفط الوسط وعلى أثرها قام السيد ( حسن هادي ) (مساعد مدرب نادي نفط الوسط) برفع قدمه وحذائه أمام تواجد جماهير نادي الزوراء، وعلى أثر ذلك تمت إصابته في شجٍ برأسه، علماً أنه تمّ طرده من قبل حكم المباراة، حيث توقفت المباراة (5) دقائق، وبعد استئناف المباراة كرّرت جماهير نادي الزوراء رمي قناني الماء ضد حارس مرمى نفط الوسط.. وعليه، ولكل ما تقدم، قررت اللجنة ما يلي:

1- معاقبة مساعد مدرب نادي نفط الوسط (حسن هادي) بالحرمان من مرافقةِ الفريق لمباراتين استناداً لأحكام المادة 3/52 من لائحةِ الانضباط، على أن تنفذ العقوبةُ بالتعاقب بعد انتهاء العقوبة الفنيّة .

2- حرمان جماهير نادي الزوراء من دخول الملاعب في أرضهم المفترضة لمباراتين استناداً لأحكام المادة 25 من لائحةِ الانضباط .

3- معاقبة نادي الزوراء بغرامةٍ ماليةٍ قدرها (3000000) ثلاثة ملايين دينار عراقي باعتبار الأندية مسؤولة عن تصرفاتِ جماهيرها واستناداً لأحكام المادة 4/1/67.


* واطلعت اللجنةُ كذلك على مقطع الفيديو الذي ظهرَ فيه لاعب نادي القوة الجوية (محمد علي عبود) وهو يتكلمُ مع جماهير ناديه، وقد وصف جماهير نادي الشرطة بوصفٍ غير لائقٍ بعد انتهاء مباراتهم مع نادي الشرطة، وبعد الاستماع إليه، فقد ذكرَ بأن جماهير نادي الشرطة قامت بالسب والشتم، وعليه كان هناك ردٌ من جماهير نادي القوة الجوية والتوجه إليهم وتهدئة الأمور وإطفاء الفتنة، وبعد المباراة قدّم اعتذاره إلى جماهير نادي الشرطة.. وعليه، ولكل ما تقدم، قررت اللجنة ما يلي:

- توجيه عقوبة الإنذار مع فرض غرامةٍ ماليةٍ مقدارها (1,000,000) مليون دينار عراقي على لاعب نادي القوة الجوية (محمد علي عبود) استناداً لأحكام المادة 4/37 من لائحةِ الانضباط .

* وناقشت اللجنةُ تقريري الحكام ومشرف مباراة ناديي الاتصالات وميسان ضمن دوري الدرجةِ الأولى بتاريخ 2023/4/26، التي جرت على ملعبِ التاجي، وبعد الاطلاع على تقريري الحكام ومشرف المباراة ومناقشتها تبينَ أن هناك سوءَ سلوك لكل من مدرب فريق الاتصالات (محمد رزاق) ومشرف الفريق (أحمد حسن) واللاعبين المطرودين من المباراة:

1 . محمد حسن يحمل الرقم (9) .
2. سجاد جاسم صاحب يحمل الرقم (16) .

وفي الدقيقة 94 وبعد تعادلِ الفريقين من ركلة جزاءٍ، فقد قامَ المشار إليهما أعلاه بالتهجُّم والتلفظ بألفاظٍ نابيةٍ وبعيدة عن الخلق الرياضيّ على الحكام، ولولا تدخل وحماية قوة أمن الملاعب لحدثت كارثة.. وعليه، ولكل ما تقدم، قررت اللجنة ما يلي:

1- معاقبة مدرب الفريق (محمد رزاق) ومشرف الفريق (أحمد حسن) مشرف فريق الاتصالات بالحرمان من مرافقة الفريق لـ 6 مباريات.

2- معاقبة مدرب الفريق (محمد رزاق) ومشرف الفريق (أحمد حسن) بغرامةٍ ماليةٍ مقدارها (1000,000) مليون دينار لكل منهما استناداً لأحكام المادة 50 / فقرة /7 من لائحةِ الانضباط، وبدلالة المادة 3 من لائحةِ المسابقات.

3- معاقبة كل من اللاعبين الواردة أسماؤهم في أدناه بالإيقاف من اللعب مع الفريق لـ 6 مبارياتٍ استناداً لأحكام المادة 51 فقرة 1.

أ) أحمد عبد العباس فاضل / رقم (9) لاعب مطرود، وتطبق العقوبة الإداريّة بالتعاقب بعد العقوبة الفنيّة.

ب) محمد حسن / رقم (19).
ج) سجاد جاسم صاحب / رقم (16).

4- معاقبة اللاعبين المذكورين آنفا والفقرة 3 بغرامةٍ ماليةٍ قدرها (500,000) خمسمائة ألف دينار لكل منهم، وتمّ الاتفاق بالموافقة وتوقيع الأعضاء.

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