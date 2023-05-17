بسبب خطأ تحكيمي.. خيتافي يتقدم بشكوى ضد ريال مدريد

وقالت الصحيفة ان "اتحاد الكرة بدوره، أحال الشكوى إلى ريال مدريد وسيكون أمام مسؤولي "الميرنغي" 3 أيام لتقديم الادعاءات التي يعتبرها وستقوم لجنة المنافسة بدراسة الحالة".وأوضحت الصحيفة، أنه "في حال قبول الشكوى ستُلغى النتيجة الحالية وسيفوز خيتافي (3-0) على ريال مدريد".وشهدت المباراة الّتي أقيمت على أرض ملعب "سانتياغو برنابيو"، يوم السبت، حالة تحكيمية مثيرة للجدل.فعند الدقيقة الـ84، قرر مدرب فريق "الميرنغي"، كارلو أنشيلوتي، إجراء آخر تبديلاته من خلال خروج أسينسيو والدفع بأودريوزولا، بالتزامن مع معاناة كامافينغا من الإصابة.ومع دخول أودريوزولا لأرض الملعب وتواجد أسينسيو على الخط، قرَّر المدرب الإيطالي العدول عن قراره السابق، وقد طلب خروج كامافينغا والإبقاء على أسينسيو.واعتبر بعض المتابعين أن حكم المباراة ارتكب خطأً تحكيميًّا فادحًا، إذ اعتقدوا أن مع دخول أودريوزولا للمستطيل الأخضر يعد التبديل قد تمّ تنفيذه بالفعل، ولا يمكن العدول عنه.لكن اللقطة أحدثت جدلًا واسعًا لأن أودريوزولا دخل الملعب ولم يخرج أسينسيو كما كان مقررًا بالفعل، عندما طلب كامافينغا الخروج وهنا المشكلة لأن يجب أن يكون عدد اللاعبين داخل الملعب 11 وليس 12.وهذه هي القاعدة رقم 3 الخاصة بعدد اللاعبين في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ولا يمكن استئناف المباراة حتى يخرج اللاعب الذي تم استبداله.وأشارت تقارير عدة، إلى أنه وفقًا لأحكام المادة الـ79 من قانون الانضباط، إذا تقدم أيُّ نادٍ بشكوى، سيخسر ريال مدريد المباراة بنتيجة (0-3) مع توقيع غرامة مالية على النادي تصل إلى 10 آلاف يورو.