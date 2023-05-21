خمس ميداليات للعراق في بطولة عربية

وافتتحت اللاعبة كوردستان به مو جمال جدول الحصاد حيث خطفت الميدالية الفضية في فعالية 100 م حواجز بزمن 14.30 ثانية.ولحقها أمير صبيح صيهود بميدالية فضية في فعالية القفز بالعصا (الزانة) بارتفاع 5م، ثالث الاوسمة احرزته ديرين بختيار حيث حصلت علي ميدالية برونزية في فعالية 100م حواجز بزمن 14.55 ثانية.فيما حقق أمير فالح عبد الواحد الميدالية البرونزية في فعالية القفز بالعصا (الزانة) بارتفاع 4.85 م، وخطف سيف رعد عبد الواحد الميدالية البرونزية في فعالية 100م بزمن 10.54 ثانية.