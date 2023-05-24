حرمان جمهور الجوية والشرطة من دخول ملعبهما

وذكر بيان للجنة، ورد لـ السومرية نيوز، أنها "ناقشت الطلبَ المُقدم من قبل نادي القوة الجويّة الرياضي بتأريخ (2023/5/23)، وقررت قبوله شكلاً من الناحيةِ القانونيّة، وبعد الاطلاع على الأوليات وقرار لجنةِ الانضباط بالعدد (90) في (2023/5/21)، وكذلك الاطلاع على كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء - السكرتير الشخصيّ للقائدِ العامّ للقوات المسلحة ذي العدد 2393290/4000 في (14/5/2023)، وكتاب مستشاريّة رئاسة الوزراء.. عليه قررت اللجنة: مصادقة وتأييد قرار لجنة الانضباط بالعدد (90) في (21/5/2023) بحرمان جمهورِ فريقي القوة الجويّة والشرطة من دخول الملاعب لمباراةٍ واحدةٍ على أرضهم المُفترضة".وأضافت: "ستكون العقوبةُ مضاعفةً ومشددةً في حالةِ تكرار مثل هذه الهتافات استناداً لأحكام المادة (64/4) من لائحةِ الانضباط".