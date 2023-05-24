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حرمان جمهور الجوية والشرطة من دخول ملعبهما

رياضة

2023-05-24 | 10:00
حرمان جمهور الجوية والشرطة من دخول ملعبهما
354 مشاهدة

قررت لجنةُ الاستئناف في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الأربعاء، حرمانَ جمهور فريقي القوة الجويّة والشرطة من الدخول إلى ملعبهما المفترض، وتشديد العقوبة في حال تكرارها.

وذكر بيان للجنة، ورد لـ السومرية نيوز، أنها "ناقشت الطلبَ المُقدم من قبل نادي القوة الجويّة الرياضي بتأريخ (2023/5/23)، وقررت قبوله شكلاً من الناحيةِ القانونيّة، وبعد الاطلاع على الأوليات وقرار لجنةِ الانضباط بالعدد (90) في (2023/5/21)، وكذلك الاطلاع على كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء - السكرتير الشخصيّ للقائدِ العامّ للقوات المسلحة ذي العدد 2393290/4000 في (14/5/2023)، وكتاب مستشاريّة رئاسة الوزراء.. عليه قررت اللجنة: مصادقة وتأييد قرار لجنة الانضباط بالعدد (90) في (21/5/2023) بحرمان جمهورِ فريقي القوة الجويّة والشرطة من دخول الملاعب لمباراةٍ واحدةٍ على أرضهم المُفترضة".

وأضافت: "ستكون العقوبةُ مضاعفةً ومشددةً في حالةِ تكرار مثل هذه الهتافات استناداً لأحكام المادة (64/4) من لائحةِ الانضباط".
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