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"اسم يليق بالريال".. الكشف عن أول صفقات مدريد بصيف 2023

رياضة

2023-05-25 | 03:33
&quot;اسم يليق بالريال&quot;.. الكشف عن أول صفقات مدريد بصيف 2023
1,989 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

كشف الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الإسباني، عن أولى صفقات "الميرينغي" في سوق الانتقالات الصيفية لعام 2023.

وكان ريال مدريد قد فاز بنتيجة 2-1 على ضيفه رايو فاليكانو في ملعب سانتياغو بيرنابيو بفضل هدف قاتل للبرازيلي رودريغو غويس في الدقيقة 89 ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني.

وتحدث أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، عن فران غارسيا لاعب فاليكانو وانتقاله المحتمل للفريق الملكي بداية من الموسم المقبل.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "فران غارسيا هو ظهير أيسر لديه الكثير من الطاقة والسرعة بالكرة".

وواصل: "غارسيا يهاجم بشكل جيد جداً، وهو اسم رائع يليق بريال مدريد وسيكون معنا في العام المقبل".

ويأتي تأكيد أنشيلوتي على ضم غارسيا بعد ساعات قليلة من انتشار تقارير صحفية إنجليزية عن رغبة بطل أوروبا التاريخي في ضم الإسكتلندي آندي روبيرتسون لاعب ليفربول الصيف المقبل.

يذكر أن مستقبل فيرلاند ميندي الظهير الأيسر الأول للريال، بات غير معلوم في الفترة الأخيرة، في ظل تعرضه للعديد من الإصابات على مدار الموسم الحالي.

وارتبط اسم "الملكي" من قبل كذلك بضم الكندي ألفونسو ديفيز من بايرن ميونخ الألماني في نفس المركز، لكن العملاق البافاري رفض بيع اللاعب المرتبط بعقد حتى 2025.

تجدر الإشارة إلى أن غارسيا هو أحد أبناء أكاديمية ريال مدريد الذي تم تصعيده للفريق الأول في 2018 قبل أن يرحل معارا إلى صفوف رايو في 2020 ثم بيع نهائي في 2021.

وخاض غارسيا على مدار مشواره لقاء وحيدا بقميص الفريق الأول للريال ضد ميلييا في كأس ملك إسبانيا يوم 6 ديسمبر/ كانون الأول 2019.
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