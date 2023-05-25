يونايتد يسعى لضم ميسي ونيمار.. هل سيتحقق حلم الشياطين الحمر؟

ووفقًا لما أوردته صحيفة (El Nacional) الكتالونية، فإن "نادي مانشستر يونايتد وضع خطة محكمة للتعاقد مع الثنائي نيمار وميسي نجمي باريس سان جيرمان، خلال سوق الانتقالات المقبل".وينتهي تعاقد ميسي مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان في يونيو المُقبل، فيما يمتد عقد زميله نيمار حتى 2025.وأعطى إريك تين هاغ بالفعل الضوء الأخضر لمسؤولي المانيو لبدء المفاوضات مع البرازيلي نيمار أولا لاستقدامه إلى أولد ترافورد، حيث ترى إدارة "الشياطين" أن التعاقد مع ميسي سيكون "القطعة الأساسية لإغراء ميسي" لارتداء قميص مانشستر يونايتد.وعلى الرغم من استمرار عقد نيمار الحالي مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2025، إلا أن إدارة مانشستر يونايتد بدأت بالفعل خطوات التفاوض مع النادي الفرنسي للتعاقد مع نيمار.وترى إدارة النادي الإنجليزي أن وجود نيمار سيسهل من مهمة الحصول على توقيع ميسي؛ بسبب العلاقة الجيدة التي تجمع الثنائي منذ أن تزاملا سويًا في برشلونة.ويسعى يونايتد لاتخاذ خطوة أخرى إلى الأمام في مشروعه لإعادة بناء النادي الذي سيلعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ويريد العودة ليكون المنافس الرئيسي في الدوري الممتاز.يذكر أن قائد الأرجنتين، الذي سيبلغ عامه الـ 36 الشهر المقبل، تلقَّى عرضًا رسميًا من الهلال السعودي، في ظل أنه لم يمدد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية.ولم يحصل ميسي على أي عروض رسمية حتى الآن، باستثناء العرض السعودي الضخم.