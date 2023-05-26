صحيفة بريطانية: ليفربول يفقد 50 مليون جنيه إسترليني في الدوري الإنجليزي

وبينما من المتوقع أن يشهد فريق المدرب يورغن كلوب استثمارات كبيرة هذا الصيف بهدف المنافسة على الألقاب الموسم المقبل، فإن الميزانية ستتأثر بشكل كبير بفشله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.وتأكد مشاركة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في دوري أبطال أوروبا ليتبعا البطل مانشستر سيتي ووصيفه آرسنال، بينما يشارك ليفربول وبرايتون في الدوري الأوروبي.وحصل ليفربول على ما يقدر بنحو 159.8 مليون جنيه إسترليني مقابل احتلاله المركز الثاني في الموسم الماضي، وسينخفض ذلك بمقدار 6.6 مليون جنيه إسترليني ليحتل المركز الخامس مع أرباح البث أيضًا.لكن الفرق الحقيقي سيأتي من مدفوعات اليويفا، وخرج ليفربول بدوري أبطال أوروبا من دور الـ16 أمام ريال مدريد، لكنه لا يزال يمتلك ما مجموعه 67.7 مليون يورو (58.9 مليون جنيه إسترليني).وجميع الفرق الـ32 التي تشارك في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا تحصل على 15.6 مليون يورو (13.5 مليون جنيه إسترليني) كرسوم مشاركة أساسية، مع دفع معامل ليفربول لمدة عشر سنوات هذا الموسم بقيمة 27.3 مليون يورو إضافية (23.7 مليون جنيه إسترليني).وربح ليفربول 2.8 مليون يورو (2.4 مليون جنيه إسترليني) عن كل فوز من خمس مباريات في دور المجموعات و9.6 مليون يورو (8.3 مليون جنيه إسترليني) حتى وصل إلى الأدوار الإقصائية.وهذه الأرقام في تناقض صارخ مع المبالغ المتوفرة في الدوري الأوروبي، فمانشستر يونايتد، على سبيل المثال، جنى 15 مليون يورو (13 مليون جنيه إسترليني) لبلوغ ربع نهائي تلك المسابقة.وتبلغ رسوم المشاركة في الدوري الأوروبي 3.6 مليون يورو فقط (3.1 جنيه إسترليني)، ومع الفوز في دور المجموعات بكسب الفريق 360 ألف يورو (313 ألف جنيه إسترليني) ويبلغ 500 ألف يورو (435 ألف جنيه إسترليني) بالتقدم إلى مراحل خروج المغلوب.وقد تكون هناك أيضًا عواقب تجارية.وخسر مانشستر يونايتد عدة ملايين في الصيف الماضي بسبب بنود في عقودهم مع شركة "أديداس" المصنعة للأطقم وراعي القميص "TeamViewer".وسيغادر ليفربول روبرتو فيرمينو وجيمس ميلنر وأليكس أوكسليد تشامبرلين ونابي كيتا هذا الصيف وتكلف رواتب الرباعي مجتمعة النادي حوالي 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.وينصب تركيز ليفربول الأساسي على تعزيز خط الوسط، لكن الآمال في ضم جود بيلينغهام من بروسيا دورتموند قد تلاشت، حيث اختار اللاعب الانضمام لريال مدريد.كما تم ربط ليفربول بالتعاقد مع أليكسيس ماك أليستر نجم برايتون، الذي كان جزءًا من تشكيلة الأرجنتين الفائزة بكأس العالم، لكن مانشستر سيتي مهتم باللاعب أيضا.ويختتم ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي برحلة إلى ساوثهامبتون لدوري الدرجة الأولى.