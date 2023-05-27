قائمة برشلونة لمواجهة مايوركا

وشهدت اختيارات تشافي، استبعاد رونالد أراوخو وبيدري، بينما استعاد الفريق، خدمات المدافع الفرنسي جوليس كوندي.وتوج برشلونة بلقب الليجا هذا الموسم للمرة 27 في تاريخه، ويتصدر حاليا جدول الترتيب برصيد 85 نقطة، بفارق 11 نقطة عن الوصيف ريال مدريد.وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:تير شتيجن - سيرجيو بوسكيتس - عثمان ديمبلي - ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - فيران توريس - إيناكي بينا - كريستينسن - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا - كيسي - سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونج - رافينيا - كوندي - جارسيا - بالدي - جافي - بابلو تيناس