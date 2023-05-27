سقوط دورتموند يمنح بايرن ميونخ لقب الدوري الألماني

واستغل البايرن سقوط بوروسيا دورتموند المروع في عقر داره بالتعادل مع ماينز (2-2)، ليحسم النادي البافاري اللقب بفارق الأهداف (15 هدفا)، بعدما تساوى الفريقان في الصدارة بـ71 نقطة.افتتح بايرن التسجيل في الدقيقة (8) عبر كينجسلي كومان، وعدل كولن النتيجة عبر ديجان ليوبيسيتش في الدقيقة (80)، وسجل جمال موسيالا هدف التتويج في الدقيقة (89).وبتلك النتيجة رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 71 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد كولن عند 42 نقطة في المركز ال11.