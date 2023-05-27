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مودريتش وكروس يزينان التشكيلة الأساسية لمدريد امام اشبيلية
Alsumaria Tv
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أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة إشبيلية، اليوم السبت، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن الجولة 37 لليجا.
وشهد تشكيل ريال مدريد عودة الثنائي لوكا مودريتش وتوني كروس للتشكيل الأساسي، بعدما جلس الثنائي على مقاعد البدلاء في المباراة الأخيرة أمام فاليكانو.
وجاء تشكيل الريال كالتالي:
- حراسة المرمى: تيبو كورتوا
- الدفاع: فيرلاند ميندي - ديفيد ألابا - أيدر ميليتاو - لوكاس فاسكيز
- الوسط: لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - توني كروس
- الهجوم: سيبايوس - رودريجو - فالفيردي
ويغيب عن ريال مدريد في مباراة اليوم "فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو - ماريانو دياز - داني كارفاخال".
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