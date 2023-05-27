تطور جديد يخص انتقال ميسي للهلال السعودي

وينتهي تعاقد ميسي في حديقة الأمراء، بنهاية الموسم الجاري، وقد ارتبط اسمه بالانتقال للعب في الدوري السعودي.وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن إدارة الهلال على يقين بأن التعاقد مع سيرجيو بوسكيتس، قائد برشلونة، سيلعب دورا كبيرا في عملية إقناع ميسي بقبول الانتقال للفريق السعودي، نظرا للعلاقة المميزة التي تجمع كلا اللاعبين.وأضافت الصحيفة، أن بوسكيتس يمتلك عرضا من إنتر ميامي الإمريكي، وآخر من الهلال بقيمة 15 مليون يورو في الموسم (معفاة من الضرائب).وأشارت إلى أن إدارة الهلال قدمت عرضا لميسي خلال الأسابيع الماضية، بقيمة 600 مليون يورو في الموسم الواحد، لكن النجم الأرجنتيني لم يحسم قراره حتى الآن، في ظل اهتمام برشلونة باستعادته، رغم الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.وحال قبول ميسي عرض الهلال، فإنه سيصبح صاحب أعلى راتب في تاريخ كرة القدم.