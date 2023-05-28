حقيقة انتقال نجم مدريد "الأول" إلى نادي الاتحاد السعودي

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور لبنزيما بقميص الاتحاد وذلك يوم السبت عقب تتويج "العميد" بلقب دوري المحترفين السعودي للمرة الثانية في تاريخه خلال عهد الاحتراف.وأوضح الحائلي في تصريحات تلفزيونية أعقبت التتويج بلقب دوري المحترفين أنه "لا صحة لما تردد عن نية فريقه ضم بنزيما في الوقت الحالي".وأضاف الحائلي رداً على سؤال بشأن التعاقد مع بنزيما: "فريقنا جيد، ولدينا عبدالرزاق حمدالله".وشدد رئيس الاتحاد بقوله: "ملف اللاعبين العالميين يخص رياضة الوطن بشكل عام، ولقد نجح النصر في ضم كريستيانو رونالدو، ولكننا في الوقت الحالي نركز على فرحتنا التي تستمر 3 أيام".ونجحت إدارة النصر في التعاقد مع رونالدو خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير/ كانون الثاني الماضي، فيما تعمل نظيرتها في الهلال على ملف ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بداية من صيف 2023.وقاد المغربي عبد الرزاق حمدالله فريق الاتحاد للقب دوري المحترفين السعودي للمرة الأولى منذ عام 2009، عبر تسجيل 20 هدفاً تصدر بهم ترتيب الهدافين قبل جولة من نهاية المسابقة.ومن جانبه كان أحمد كعكي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد قد رد بشكل مقتضب على تقارير انتقال بنزيما إلى الاتحاد موضحا: "نقول إن شاء الله"، دون الكشف عن أي تفاصيل.وينتهي عقد بنزيما مع إدارة ريال مدريد في صيف 2023، وسط تقارير مؤكدة من العاصمة الإسبانية بأنه سيمدد استمراره لعام إضافي على أن يرحل عن سانتياغو بيرنابيو في صيف 2024.يذكر أن بنزيما يدافع عن ألوان ريال مدريد منذ عام 2009، حين أتى من أولمبيك ليون، ونجح في الموسم الماضي أن يتوج بجائزة الكرة الذهبية من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية كأفضل لاعبي العالم لأول مرة في تاريخه.ويحتل بنزيما برصيد 353 هدفاً في 647 مباراة المركز الثاني في قائمة أفضل الهدافين بتاريخ ريال مدريد خلف كريستيانو رونالدو.