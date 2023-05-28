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متفوقاً على رونالدو.. ميسي يتوهج ويحقق أرقاماً "تاريخية" يصعب تحطيمها

رياضة

2023-05-28 | 02:51
متفوقاً على رونالدو.. ميسي يتوهج ويحقق أرقاماً &quot;تاريخية&quot; يصعب تحطيمها
1,535 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

بات الأرجنتيني ليونيل ميسي (35 عامًا) أفضل هدّاف في تاريخ الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، متجاوزًا البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد أن سجّل هدفًا لباريس سان جيرمان أمام ستراسبورغ في التعادل (1-1) بالجولة الـ 37 من الدوري الفرنسي. كما اصبح أكثر لاعب حصدًا للألقاب في تاريخ كرة القدم الأوروبية مناصفة مع البرازيلي وزميله السابق في برشلونة، البرازيلي داني ألفيس.

ميسي يقود سان جيرمان للتتويج بلقب الدوري الفرنسي
وسجل ميسي هدف التقدم لباريس سان جيرمان ضد ستراسبورغ السبت 27 مايو/أيار 2023، قبل أن يدرك الفريق المضيف التعادل، دون أن يمنع ذلك الفريق الباريسي من ضمان التتويج بلقب الدوري للمرة الـ11 والانفراد بالرقم القياسي.


وقبل جولة واحدة من النهاية رفع سان جيرمان رصيده إلى 85 نقطة متقدماً بأربع نقاط على لانس ثاني الترتيب الذي انتصر 3-صفر على أجاكسيو ليضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل لأول مرة في 21 عاماً.

ومع احتمال أن تكون مباراة سان جيرمان وستراسبورغ الأخيرة في مسيرة ميسي بالملاعب الأوروبية، في ظل تزايد الحديث عن انتقاله لنادي برشلونة الاسباني، حقق النجم الأرجنتيني الإنجاز الفردي الذي طارده طويلاً، إذ بات أفضل مسجل في تاريخ الدوريات الأوروبية الكبرى.

ورفع ميسي رصيده إلى 496 هدفاً سجلها في 574 مباراة بقميصي فريقي برشلونة وسان جيرمان، ليفض الشراكة من رونالدو الذي سجل 495 هدفاً في 626 مباراة لعبها مع أندية مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.

*تعادل سان جيرمان
وكان سان جيرمان في نفس مستواه المحبط حتى افتتح ميسي التسجيل بتسديدة بقدمه اليمنى في الزاوية العليا بالمرمى عقب تمريرة مبابي داخل منطقة الجزاء.

وأتيحت لستراسبورغ بعض الفرص فشل في اغتنامها، لكنه لم يتأثر بعد ضمان البقاء بدوري الصفوة في الموسم المقبل.

وقال كريستوف غالتييه مدرب سان جيرمان: "لم يكن كل شيء في حالة مثالية، لكن هذا اللقب يخص اللاعبين، أن تكون بطل فرنسا هذا له معنى دائماً.. من وجهة نظر شخصية أقدر هذا النجاح كثيراً".

وعن مستقبله مع النادي بعد موسم واحد في المنصب أجاب: "قرأت الكثير من الأشياء لكن هناك اختلاف بين ما يكتب وبين الواقع".

*ميسي "الأكثر" حصدًا للألقاب في أوروبا
كما أضاف ميسي البطولة 43 في مسيرته، ليصبح أكثر لاعب حصدًا للألقاب في تاريخ كرة القدم الأوروبية مناصفة مع البرازيلي وزميله السابق في برشلونة، البرازيلي داني ألفيس (40 عامًا) الذي لا يزال نشطًا إلى الوقت الحالي.

مسيرة ميسي الاحترافية اقتصرت سابقًا على فريق برشلونة الإسباني، قبل أن يتقمّص ألوان الـ"بي إس جي" صيف 2021، ويفوز معه بالدوري الفرنسي 2021-2022، وكأس السوبر الفرنسي لنفس الموسم، والآن أضاف اللقب الثالث مع الباريسي.
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