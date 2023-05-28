كاس العالم للشباب.. العراق يختتم مرحلة المجموعات بلقاء إنكلترا اليوم

ويأمل المدرب عماد محمد في الظهور المشرِّف وتعويض الكبوتين الأخيرتين أمام الأوروغواي وتونس والإفادة من المجريات الخططية لهذه المقابلة بعد وضع نفسه في حسابات معقدة بغية اختيار - أفضل أربعة فرق تحتل المركز ثالث- التي سترافق أصحاب المركزين الأول والثاني في كل مجموعة.منتخبنا الشبابي، أجرى يوم أمس تدريباته الروتينية في أحد الملاعب الخاصة في مدينة لا بلاتا تحضيراً لمواجهة إنكلترا وقد عرض الطاقم التدريبي على اللاعبين مجموعة من اللقطات الفيديوية المختارة عن أسلوب لعب المنافس والنظام الذي يطبقه المدرب ايان فوستر بتشكيل عددي يقترب من 3-4-3 والذي يتيح له ممارسة الضغط المتقدم في ملعب المنافس ويؤمن له الاستحواذ على الكرة وفتح عرض الملعب بواسطة لاعبي الطرف والرهان على مواقف التحدي 2 ضد 1 لتعدد الخيارات الهجومية، وقد حاول لاعبونا تطبيق الكثير من المفردات الخططية المراد تنفيذها في هذه المواجهة الصعبة، نظراً لما يتمتع به الفريق الإنكليزي من قدرات فردية ومهارية مميزة بالإضافة إلى أسلوبه الواضح في التحضير وانتزاع الكرات بقوة في مختلف أرجاء الملعب إلى جانب نزعته الواضحة في التهديف والحسم.بدوره يسعى مدرب شباب إنكلترا ايان فوستر الذي يتصدر فريقه المجموعة الخامسة بست نقاط إلى تحقيق فوز مريح على حساب كتيبة أُسود الرافدين إذ من المتوقع أن يزج العديد من اللاعبين البدلاء في مباراة اليوم على غرار جابسين وسايمونز وصموئيل وإيدوزي لإتاحة المجال لهم علاوة على إراحة العناصر الأساسية التي خطفت الأنظار خلال الدورين الماضيين المتمثلة بموهبة توتنهام هوتسبير ألفي شون ديفين الذي يجيد مركز الجناح الأيمن بالإضافة إلى بواتنغ غيابي والهداف سكارليت وأخيرا المهاجم ماتيو جوزيف.