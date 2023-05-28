برشلونة لن يواجه بايرن ميونخ.. تعرف إلى رؤساء مجموعات دوري أبطال أوروبا 2024

السومرية نيوز – رياضة



اقتربت المنافسات الأوروبية محليًا وقاريًا من نهايتها وتم التعرف على أغلب الأندية التي ستترأس المجموعات الثمانية لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم 2023-24.



ويمنح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رئاسة المجموعات الثمانية لأبطال الدوريات الكبرى في أوروبا؛ وهي إنجلترا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا والبرتغال وهولندا إضافة إلى بطلي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.



وحجزت أندية مانشستر سيتي (بطل إنجلترا) وبرشلونة (بطل إسبانيا) وبايرن ميونخ (بطل ألمانيا) وباريس سان جيرمان (بطل فرنسا) ونابولي (بطل إيطاليا) وبنفيكا (بطل البرتغال) أماكنها على رأس إحدى المجموعات الثمانية بصفتها أبطال للدوريات الأعلى تصنيفًا في القارة العجوز.



رؤساء المجموعات الثمانية لدوري أبطال أوروبا 2024

🚨 Official: Pot 1 of the UEFA Champions League 2023/2024 group stage draw:



• FC Barcelona

• Manchester City

• Bayern Munich

• Napoli

• PSG

• Benfica

• Sevilla/Roma

• Inter/Feyenoord pic.twitter.com/AsGOyU0ylr — Managing Barça (@ManagingBarca) May 28, 2023



وفي حال توج نادي إنتر ميلان الإيطالي بدوري أبطال أوروبا 2023 فسيحجز مكانه بين الثمانية الكبار بصفته حاملًا للقب، أما في حال خسارته فسيذهب المقعد لفينورد بصفته بطلًا للدوري الهولندي.



أما المقعد الأخير بين الثمانية، فسيكون من نصيب بطل مسابقة الدوري الأوروبي 2023 بين إشبيلية الإسباني وروما الإيطالي واللذين يلتقيان يوم الأربعاء 31 مايو/ أيار الجاري، على ملعب بوشكاش آرينا في العاصمة المجرية بودابيست.



ويسدل الستار على موسم مشوق من المسابقات الأوروبية بنهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان يوم السبت 10 يونيو/ حزيران القادم، على ملعب أتاتورك في مدينة إسطنبول التركية.



وفي حال توج روما بلقب الدوري الأوروبي وإنتر بلقب دوري الأبطال فسينضمان إلى نابولي بين الثمانية الكبار لتصبح 3 أندية إيطالية على رأس 3 مجموعات بالأبطال في ظاهرة فريدة من نوعها.



جدير بالذكر أن نادي ريال مدريد حامل لقب 2022 وبطل المسابقة 14 مرة لن يكون على رأس إحدى المجموعات في الموسم المقبل، بعدما خسر لقب الدوري الإسباني لمصلحة غريمه برشلونة وخسر لقب دوري الأبطال بخروجه من نصف النهائي على يد مانشستر سيتي.