لجنة الاستئناف تصدر قراراً بشأن عقوبة إبراهيم بايش

وقالت اللجنة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "اجتمعت لجنةُ الاستئناف في الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم، وناقشت الطلبَ المُقدم إلى رئيسِ وأعضاء الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم من قبل لاعب نادي القوة الجويّة (إبراهيم بايش) بخُصوص قرارِ لجنةِ الاستئناف بالرقم 23 في 27/4/2023 الفقرة الثالثة، والمسطر عليه هامش النائب الثاني لرئيسِ الاتحاد (القانونيّة إجراء اللازم)، ورأي المُشاور القانونيّ بتاريخ 23/5/2023 (لا مانعَ قانونياً من إحالةِ الطلب على لجنةِ الاستئناف".وأضافت: "حسب نص المادة 133/1 من لائحةِ الانضباط).. وبالأخذِ بعينِ الاعتبار درجة مشاركة اللاعب في المُخالفةِ، وحسب المادة 7 الفقرة 2 من لائحةِ الانضباط، وبدلالة المادة 133 الفقرة 1 والفقرة 2 من لائحةِ الانضباط، والخاصة بمُراجعةِ القرارات، ولالتزامِ اللاعب بتنفيذِ العقوبة المفروضةِ، وتقديمه الاعتذار الرسميّ، ولكون العقوبة تأديبيّة أكثر من كونها انتقاميةً".وأشارت اللجنة الى انه "تقرر تعديل العقوبة المفروضة على اللاعب إبراهيم بايش، والمُقررة بالإيقاف من اللعب عشر مبارياتٍ حسب قرار لجنةِ الاستئناف رقم 23 في 27/4/2023 الفقرة الثالثة، والاكتفاء بما تمّ إيقافه من المبارياتِ (8 مباريات) بدلاً من (10 مباريات) حسب أحكام المادة 51 الفقرة 2، والإبقاء على الغرامةِ الماليّة والتي قدرها (20000000) عشرون مليون دينار عراقي استناداً لأحكام المادة 51 الفقرة 2 من لائحةِ الانضباط ".وأوضحت: "آملين أن يكون اللاعبُ حريصاً على سمعةِ البُطولاتِ التي يقيمها الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم، فضلاً عن سمعته الشخصيةِ كونه لاعباً في المُنتخبِ الوطنيّ العراقيّ، وتنتظره استحقاقات دوليّة قريباً".وبينت اللجنة انه "قد صدرَ القرارُ بالاتفاق في يوم الأحد الموافق (28/5/2023)".