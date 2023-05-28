التشكيلة الأساسية لشباب العراق في مواجهة إنكلترا بمونديال الارجنتين

وقال الاتحاد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "التشكيلة الاساسية لمنتخب الشباب بمواجهة نظيره الانجليزي في المباراة التي تجري، مساء اليوم الاحد، في تمام الساعة التاسعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة في نهائيات كاس العالم دون 20 عاماً الجارية احداثها في الأرجنتين".التشكيلة ادناه: