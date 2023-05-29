بدون أهداف وبنقطة "يتيمة".. العراق يسدل "ستار" مونديال الشباب ويغادر مبكراً

حيث انتهت المباراة، بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، المقامة في دولة الأرجنتين.وبدأت المباراة بشكل هادئ من جانب الفريقين، ولكن بمرور الوقت ظهرت خطورة من جانب منتخب إنجلترا الذي هدد مرمى العراق، ولكن كان المنتخب العراقي متماسك دفاعيا بشكل كبير.وشهدت مجريات الشوط الأول سيطرة نسبية للمنتخب الإنجليزي وسط تراجع العراق إلى الخلف والاعتماد على الهجمات العكسية.وحضرت أولى المحاولات للإنجليز عن طريق هارفي فال، لكن الحارس حسين حسن نجح في إنقاذ مرماه من هدف محقق.ورد أسهر علي بتصويبة مباغتة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها ببراعة الحارس الإنجليزي جيمس بيدل.وأنقذ القائم الأيمن للعراق هدف محقق بعد تسديدة قوية من إندوزي، ثم حاول علي جاسم عبر رأسية تصدى لها بيدل.وألغى الحكم هدفا للإنجليز سجله إدوزي بداعي التسلل، ثم تمكن الحارس حسين حسن من التصدي لركلة جزاء ليام ديلاب.ومع انطلاقة الشوط الثاني، هدد علي جاسم المرمى الإنجليزي بتسديدة قوية أبعدها روني قبل أن تصل إلى المرمى.وسدد ألاي علي فاضل كرة قوية تصدى لها الحارس الإنجليزي، كما صوب يوسف الأمين كرة لكنها علت العارضة.وعاد الأمين مجددا بعد استلامه لكرة متقنة من إلكسندر أوراها لكن الحارس أنقذ التسديدة بصعوبة، ثم انتهى اللقاء (0-0).وتواجد منتخبي العراق وإنجلترا، في المجموعة الخامسة من مجموعات بطولة كأس العالم للشباب، رفقة كل من منتخب تونس وأوروجواي.وبهذه النتيجة يصل رصيد منتخب إنجلترا إلى 7 نقاط، ليتواجد في صدارة جدول ترتيب مجموعته في بطولة كأس العالم للشباب، بينما يصل رصيد العراق إلى نقطة وحيده في المركز الرابع.وبنتيجة مباراة اليوم الأحد، يضمن منتخب إنجلترا تأهله بشكل رسمي إلى دور الستة عشر من بطولة كأس العالم للشباب، بينما يودع العراق البطولة من دور المجموعات بعدما تعرض إلى الهزيمة في مباراتين وتعادل في مباراة اليوم.وغادر المنتخب العراقي، بطولة كأس العالم للشباب، وهي أول مرة يخرج دون إحراز أي هدف أو تسجيل أي نقطة، حيث تجمد رصيد المنتخب العراقي بنقطة يتيمة، وبفارق (-7) أهداف.وفق ما آلت إليه نتيجة مباراة العراق ضد أوروغواي، يرتفع رصيد المنتخب الإنجليزي إلى النقطة السابعة وصافي (2) هدف.ليتأهل منتخب الأسود الثلاثة مباشرة إلى دور الـ16 من كأس العالم للشباب على رأس المجموعة الخامسة E، على أن يضرب الإنجليز موعدًا مع منتخب إيطاليا في الدور المقبل، وذلك صباح الخميس القادم الموافق الأول من يونيو 2023.وحصد العراق نقطته الوحيدة ليودع المونديال بالترتيب الرابع، فيما أصبح رصيد إنجلترا 7 نقاط في الصدارة، بينما حلت أوروجواي في المركز الثاني (6 نقاط) وتونس بالمركز الثالث (3 نقاط).