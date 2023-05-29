خطوة حاسمة بشأن مستقبل تشافي مع برشلونة

وذكر تقرير لصحيفة "سبورت" الكتالونية، أن المفاوضات بشأن تجديد عقد تشافي هيرنانديز تسارعت في الأسابيع الأخيرة، مبيناً أن "الاتفاق النهائي على وشك الحدوث، والمواقف بين الطرفين متقاربة للغاية، ولايزال هناك عدد قليل من الأمور التي يتعين حلها قبل الإعلان الرسمي".وأشارت إلى أن "أولوية تشافي القصوى هي حسم التجديد في أقرب وقت ممكن، رغم أنه لديه سنة أخرى في عقده الحالي، لكن أيضا خوان لابورتا رئيس النادي يرى أن استمراره أولوية بعد الموسم المميز الذي قدمه وتوج فيه بالليجا والسوبر الإسباني".وأفاد التقرير، بأن العقد الجديد سيستمر لموسمين، أي أن تشافي سيكون مدربا لبرشلونة حتى يونيو/حزيران 2026.ويدرك تشافي جيدا الوضع المالي الصعب لبرشلونة، ولهذا لم تكن هذه النقطة عقبة خلال المفاوضات بين الطرفين.