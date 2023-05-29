"تلفظ بألفاظ نابية".. اتحاد الكرة يعاقب مدرب اللياقة لنادي الكهرباء

وذكرت اللجنة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "عقدت اجتماعاً لمناقشةِ بعض تقارير الحكام الواردة إليها من عدة مباريات من أجل البت فيها".وبينت، أنها "ناقشت تقرير حكم مباراة ناديي الكهرباء ونوروز التي جرت على أديم ملعب الشعب الدوليّ بتاريخ 2023/5/10 ضمن منافساتِ الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم 2022-2023، وبعد الاطلاع على تقرير الحكم والأوليات الخاصّة بالموضوع تبين للجنةِ قيام مدرب اللياقة البدنيّة لنادي الكهرباء (حيدر عبد القادر) بالتلفظ بألفاظٍ بذيئة وبعيدةٍ عن الخلق الرياضي، وبعدها تمّ إشهار الكارت الأحمر وإبعاده على المدرجات، إلا إنه استمرَ بالتلفظ والإساءة الى الحكام، وكان هذا في الشوط الأول".وأضافت: "عند بداية الشوط الثاني قامَ بالتواجد بالمنطقة الفنيّة الخاصة بفريقه وامتنع عن تنفيذ قراراتِ الحكم، ما اضطر حكم المباراة الى إيقافِ اللعب لحين خروجه وصعوده الى المدرجات، وحيث إن فعل المومأ إليه يمثل مخالفةً للخلق الرياضيّ وقواعد الانضباط.. وعليه، ولكل ما تقدم، قررت اللجنة حرمان مدرب اللياقة البدنيّة لنادي الكهرباء (حيدر عبد القادر) من مرافقة الفريق لثلاث مباريات استناداً لأحكام المادة 3/52".وناقشت اللجنةُ، وفق البيان، "تقريرَ مشرف وحكم مباراة ناديي شباب النجف وشباب نفط ميسان التي جرت على أديم ملعبِ النجف بتاريخ 2023/5/24 ضمن منافساتِ الشباب للدوري الممتاز".وأشارت إلى أنه "بعد الاطلاع على كل الأوليات، تبين للجنةِ، وعند الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي عندما أعلن حكم الساحة ركلةَ جزاء لصالح فريق شباب النجف، بعدها قامَ (حيدر إبراهيم كريم) مدرب شباب نفط ميسان ومساعده (فاضل داخل عاكول) بالدخول الى ميدانِ المباراة والتهجُّم على حكم المباراة بألفاظٍ نابيةٍ، ومحاولة الاعتداء وسحب الفريق قبل انتهاء الوقت المحدد.. وعليه، ولكل ما تقدم، قررت اللجنة ما يلي:1- اعتبار فريق شباب نفط ميسان خاسرا (صفر – 3) أمام فريق شباب النجف لانسحابه من المباراةِ قبل انتهاء الوقت المحدد استناداً لأحكام المادة الخامسة 4 من لائحةِ نظام المسابقات للفئات العمريّة للموسم 2022 / 2023.2 - معاقبة مدرب فريق شباب نفط ميسان (حيدر إبراهيم كريم) ومساعده (فاضل داخل عاكول) بالحرمان من مرافقتهما الفريق لثلاث مبارياتٍ استناداً لأحكام المادة 3/52 من لائحةِ الانضباط، على أن تنفذ العقوبةُ بعد انتهاء العقوبة الفنيّة".