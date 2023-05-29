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تقام في العراق.. نتائج قرعة بطولة غرب آسيا للمنتخبات الاولمبية
Alsumaria Tv
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اوقعت قرعة بطولة كاس غرب اسيا للمنتخبات الاولمبية دون 23 عاماً، منتخبنا العراقي في المجموعة الاولى الى جانب منتخبي الامارات والأردن.
وجاءت المجموعة الثانية لتضم كل من فلسطين وايران وسوريا.
فيما ضمت المجموعة الثالثة، منتخبات: لبنان واليمن وعُمان.
وتنطلق منافسات البطولة في 12 من شهر حزيران يونيو المقبل في العاصمة بغداد ومدينة كربلاء المقدسة.
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