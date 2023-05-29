Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
سوريا.. سماع دوي انفجارات في محيط دمشق
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

رسميا.. ماوريسيو بوكيتينو مدربا لتشيلسي

رياضة

2023-05-29 | 09:14
رسميا.. ماوريسيو بوكيتينو مدربا لتشيلسي
36 مشاهدة

أعلن تشيلسي رسميًّا، اليوم الاثنين، تعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير وباريس سان جيرمان السابق لقيادة الفريق في الموسم الجديد ولمدة عامين مع وجود بند يسمح بالتمديد لعام إضافي.

وسيتولى بوكيتينو (51 عامًا) المسؤولية خلفًا للمدرب المؤقت فرانك لامبارد بدءًا من الأول من يوليو/ تموز. واحتل تشيلسي المركز الـ12 في الدوري الممتاز الموسم المنصرم.

وقال ملاك تشيلسي في بيان "ماوريسيو هو مدرب من طراز رفيع، ويملك سجلًّا مذهلًا، نحن نتطلع إلى وجوده معنا".


واشتهر بوكيتينو، الذي يفضل الضغط العالي واللعب الهجومي، برعاية اللاعبين الشبان وقاد ساوثهامبتون لاحتلال المركز الثامن في أول موسم كامل يمضيه في إنجلترا قبل تولي مسؤولية توتنهام في 2014.

وسيكون المدرب الأرجنتيني مطالبا بتحقيق انتفاضة في تشيلسي.

وفاز الفريق اللندني بدوري أبطال أوروبا في 2021 لكنه أنهى الموسم خالي الوفاض واحتل أسوأ مركز للفريق في الدوري منذ موسم 1993/1994، عندما جاء آنذاك بالمركز الـ14 مع جلين جودل، رغم إنفاق ملاك النادي ببذخ لضم لاعبين.

وأصبح بوكيتينو ثالث مدرب بدوام كامل يقود تشيلسي منذ انتقال ملكية النادي إلى كونسورتيوم بقيادة تود بولي والمدعوم من شركة كليريك كابيتال.

وعند تعيين لامبارد لقيادة تشيلسي، قال ملاك النادي إنه سيكون في مهمة مؤقتة لحين التعاقد مع مدرب آخر بدوام كامل.

وخسر تشيلسي ثماني مرات في 11 مباراة تحت قيادة لامبارد واحتل المركز الـ12 في الدوري، ولن يشارك في أي بطولة أوروبية الموسم المقبل بعد الخروج من دور الثمانية لدوري الأبطال.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
&quot;طالبان&quot;: جيش إيران ضعيف وأنثوي.. قادرون على احتلال طهران
18.46%
07:00 | 2023-05-28
"طالبان": جيش إيران ضعيف وأنثوي.. قادرون على احتلال طهران
07:00 | 2023-05-28
أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
17.76%
04:25 | 2023-05-28
أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
04:25 | 2023-05-28
موجة غبار جديدة تجتاح العراق.. هذا موعدها
17.27%
03:10 | 2023-05-29
موجة غبار جديدة تجتاح العراق.. هذا موعدها
03:10 | 2023-05-29
إيران تعلن حصيلة اشتباك حرس الحدود مع طالبان
16.8%
14:24 | 2023-05-27
إيران تعلن حصيلة اشتباك حرس الحدود مع طالبان
14:24 | 2023-05-27
السبت يمر دون الموازنة.. &quot;المناقلات&quot; تعطل الإقرار وموعد جديد للحسم
15.32%
13:47 | 2023-05-27
السبت يمر دون الموازنة.. "المناقلات" تعطل الإقرار وموعد جديد للحسم
13:47 | 2023-05-27
السيد السيستاني وصدام حسين.. صورة تشعل الجدل في العراق وهذه حقيقتها
14.4%
04:03 | 2023-05-28
السيد السيستاني وصدام حسين.. صورة تشعل الجدل في العراق وهذه حقيقتها
04:03 | 2023-05-28
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

الجريمة المنظمة تجري جولات تفتيشية على المجمعات السكنية
Play
الجريمة المنظمة تجري جولات تفتيشية على المجمعات السكنية
05:00 | 2023-05-29
عدد الاصابات بالحمى النزفية يتصاعد والصحة تدعو لعدم التهويل
Play
عدد الاصابات بالحمى النزفية يتصاعد والصحة تدعو لعدم التهويل
04:00 | 2023-05-29
عودة انقطاع الكهرباء تقضي على امال العراقيين
Play
عودة انقطاع الكهرباء تقضي على امال العراقيين
03:00 | 2023-05-29
اللجنة المالية تعلّق اعمالها لحين حسم الخلافات حول الموازنة
Play
اللجنة المالية تعلّق اعمالها لحين حسم الخلافات حول الموازنة
13:00 | 2023-05-28
مواطنون يعلقون امالهم على قانون الموازنة ويأملون بحلحلة المشكلات
Play
مواطنون يعلقون امالهم على قانون الموازنة ويأملون بحلحلة المشكلات
07:37 | 2023-05-26
التعليم الاهلي.. تكاليف باهظة والاف الخريجين بدون فرص عمل
Play
التعليم الاهلي.. تكاليف باهظة والاف الخريجين بدون فرص عمل
05:12 | 2023-05-26
اعتراضات سياسية ونيابية تسبق جلسة التصويت على الموازنة
Play
اعتراضات سياسية ونيابية تسبق جلسة التصويت على الموازنة
03:00 | 2023-05-26
مشاهد من الديوانية بعد هطول الأمطار
Play
مشاهد من الديوانية بعد هطول الأمطار
02:14 | 2023-05-26
بالفيديو.. عاصفة ترابية تضرب سامراء
Play
بالفيديو.. عاصفة ترابية تضرب سامراء
15:08 | 2023-05-25
مراقبو امتحانات يسحبون اوراق تلاميذ قبل انتهاء الموعد بساعة وربع
Play
مراقبو امتحانات يسحبون اوراق تلاميذ قبل انتهاء الموعد بساعة وربع
14:29 | 2023-05-25
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية Kids
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.