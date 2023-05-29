رحلة أوروبية جديدة.. المنتخب البرتغالي يستدعي كريستيانو لتصفيات أمم أوروبا

وستخوض البرتغال مواجهتين أمام البوسنة والهرسك ثم آيسلندا ضمن مباريات مجموعتها في التصفيات.وشملت القائمة المستدعاة كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي وبيبي مدافع بورتو المخضرم.وتضم مجموعة البرتغال في تصفيات يورو 2024 البوسنة والهرسك، آيسلندا، لوكسمبورغ، سلوفاكيا، بالإضافة إلى ليشتنشتاين.وتتصدر البرتغال المجموعة بست نقاط من فوزين على ليشتنشتاين ولوكسمبورغ.وغادر رونالدو مباراة النصر مع الاتفاق في الدوري السعودي مصابا بالعضلة الخلفية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان اليوم عن مدى غيابه وحاجته للعلاج.