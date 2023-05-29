كربلاء ينتصر على الكهرباء ونوروز يعبر دهوك في الممتاز

وسجل هدف الفوز لكربلاء باقر عطوان في الدقيقة (63) من عمر المباراة.وبهذا الفوز، وصل كربلاء إلى النقطة 44 في المركز السابع، بينما بقي الكهرباء في المركز الرابع برصيد 51 نقطة.وفي مباراة أخرى، حقق نوروز الفوز بهدفين لواحد على نادي دهوك.وسجل دهوك أولاً عبر زيار كوفند في الدقيقة (32) من الشوط الأول، قبل أن يعدل روان ريبيرو تيليز النتيجة في الدقيقة 41.وجاء هدف الفوز لنوروز عن طريق اللاعب اوكيكيولا توبی افولابی في الدقيقة (62) من عمر اللقاء.وبهذا الفوز، وصل نوروز إلى النقطة 41 في المركز الـ11، بينما تجمد رصيد دهوك عند النقطة 45 في المركز السادس.