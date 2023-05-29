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تين هاج يطمح الى ضم هاري كين
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
ألمح مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إيريك تين هاج، اليوم الاثنين، إلى رغبته في ضم مهاجم قوي في الصيف حيث لم ينفي اهتمامه بضم هاري كين هداف السبيرز.
ويعد كين من أبرز اللاعبين المطلوبين داخل مانشستر يونايتد ولكن تشير التقارير إلى صعوبة إتمام الصفقة بسبب تمسك توتنهام باللاعب.
وعن ضم هاري كين قال تين هاج: "ما نحتاجه بجانب راشفورد هو لاعب إضافي لديه قدرات تهديفية كبيرة".
واضاف: "نحن بحاجة إلى إضافة ذلك بفريقنا سواء كان ذلك من داخل النادي أو علينا التعاقد مع نجم يجيد ذلك".
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