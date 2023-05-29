الطلبة يهزم الزوراء في ممتاز الكرة

تمكن نادي الطلبة من هزيمة نادي الزوراء، اليوم الاثنين، ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.





وبهذا الفوز اصبح رصيد الطلبة 53 نقطة بالمركز الرابع فيما تجمد رصيد الزوراء عند النقطة 57 بالمركز الثالث.

وشهد ملعب الشعب الدولي مباراة الفريقين التي انتهت بفوز الطلبة بهدف دون رد على الزوراء وسجل هدف الانيق الوحيد اللاعب محمد جواد في الدقيقة64 من المباراة.وبهذا الفوز اصبح رصيد الطلبة 53 نقطة بالمركز الرابع فيما تجمد رصيد الزوراء عند النقطة 57 بالمركز الثالث.