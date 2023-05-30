بقضية التلاعب برواتب لاعبي يوفنتوس.. المحكمة الرياضية تصدر قرارا جديدا

كانت محكمة الاستئناف قد خصمت 10 نقاط بالفعل من يوفنتوس في قضية أخرى تتعلق بالرواتب، لكن النادي كان معرضا لعقوبات أخرى في القضية الثانية.وحسب بيان من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، لن "يكون هناك استئناف من جانب يوفنتوس على الحكم السابق بخصم 10 نقاط من رصيد النادي".وحسب وكالة الأنباء الإيطالية، سيدفع يوفنتوس 718 ألف يورو كغرامة ضمن تسوية مع سلطات كرة القدم بالبلاد.