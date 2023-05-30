ميسي يخوض معركة ثنائية الاتجاه بين برشلونة والهلال

ورحل ميسي الذي سيكمل عامه السادس والثلاثين بعد أقل من شهر، عن برشلونة إلى باريس سان جرمان الفرنسي في صيف عام 2021، بعد مسيرة طويلة في الفريق الكتالوني، حتى أصبح رمزا للنادي والمدينة.وبحسب إذاعة " Rac1 " الإسبانية فإن برشلونة لم يُقدم أي عرض رسمي لكنه قدّم اقتراحاً لميسي براتب سنوي (13) مليون يورو لموسم مع موسم آخر اختياري.وأضافت الإذاعة الإسبانية أن عرض يناسب ميسي لكنه ما يزال يحتاج لعرض رسمي ليُحلل كل شيء ويقرر.ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للنجم الأرجنتيني مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل، ولا يوجد أي اتفاق بين الطرفين حتى الآن بشأن التجديد.وأكدت شبكة "footmercato" الفرنسية أن ميسي وافق على العقد التاريخي المقدم من نادي ‎الهلال السعودي، تحت عنوان: خورخي ميسي قبل عرضًا بقيمة 1.2 مليار يورو لابنه!وقالت الصحيفة أن ميسي وافق أخيرًا على الانضمام إلى الهلال السعودي للحصول على أفضل عقد في التاريخ، فإن قرار ليونيل ميسي يعود إلى معركة ثنائية الاتجاه بين برشلونة والهلال السعودي.وأضافت الصحيفة أن والد ميسي قد قبل بالفعل عرض العقد المقدم من الهلال وتعد الأسابيع القليلة المقبلة الحاسمة بالنسبة إلى ليونيل ميسي الذي سيلعب بلا شك آخر مباراة في مسيرته مع باريس سان جيرمان يوم السبت المقبل ضد كليرمون في الدوري الفرنسي.ورحل ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة في صيف 2021، وانضم إلى باريس سان جيرمان لمدة موسمين حتى 30 يونيو 2023.وكما تبدو الأمور في الوقت الحالي، فإن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هو اللاعب الأعلى أجرا في تشكيلة برشلونة، ولكن وفقا لصحيفة "إلموندو ديبورتيفو" الإسبانية، ففي حال انتهى الأمر ببرشلونة بالتعاقد مع ميسي، فإنهم سيعرضون على اللاعب الأرجنتيني راتبا أكبر من أجر ليفاندوفسكي بيورو واحد من أجل إبقاء ليو.