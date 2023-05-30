في الوقت القاتل.. النفط يتجاوز الكرخ بثلاثية في الدوري الممتاز

وسجل ثلاثية النفط اللاعب دينيس اكبار انتوي، في الدقائق (2، 32، 90+1).فيما سجل هدفي الكرخ، جعفر عبيس في الدقيقتين (53) و (74) من عمر المباراة.وبهذا الفوز، رفع النفط رصيد إلى النقطة 30 في المركز 18، بينما تجمد رصيد الكرخ عند النقطة 42 في المركز الـ11.