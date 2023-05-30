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في الوقت القاتل.. النفط يتجاوز الكرخ بثلاثية في الدوري الممتاز
Alsumaria Tv
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تمكن نادي النفط من تحقيق الانتصار على نادي الكرخ، بثلاثة أهداف لاثنين، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري العراقي الممتاز.
وسجل ثلاثية النفط اللاعب دينيس اكبار انتوي، في الدقائق (2، 32، 90+1).
فيما سجل هدفي الكرخ، جعفر عبيس في الدقيقتين (53) و (74) من عمر المباراة.
وبهذا الفوز، رفع النفط رصيد إلى النقطة 30 في المركز 18، بينما تجمد رصيد الكرخ عند النقطة 42 في المركز الـ11.
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