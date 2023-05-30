تصريح رسمي لمورينيو يفتح افاق العودة الى تدريب الملكي

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن "مورينيو قد يكون أحد الخيارات أمام إدارة ريال مدريد، حال رحيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن تدريب الفريق الملكي عقب نهاية الموسم الحالي".وعلى هامش المؤتمر الصحفي الخاص بنهائي الدوري الأوروبي بين روما وإشبيلية، وجهت أسئلة إلى مورينيو بشأن إمكانية عودته إلى ريال مدريد.وأجاب المدرب البرتغالي، قائلا: "أنا أحب فترتي في ريال مدريد، لقد كانت تجربة رائعة للغاية بالنسبة لي".وأضاف: "أنا أيضًا أحب الإعلام هناك في مدريد وإسبانيا، وبشكل عام، لا أحد يعلم المستقبل وما قد يحدث فيه".وتولى مورينيو تدريب ريال مدريد خلال الفترة من 2010 إلى 2013، وحقق الفريق تحت قيادته 3 ألقاب محلية.وتوج ريال مدريد مع مورينيو، ببطولات كأس ملك إسبانيا، الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.وخاض ريال مدريد تحت قيادة مورينيو، 178 مباراة في كل المسابقات، فاز في 127 وتعادل في 28 وخسر 23 لقاء.