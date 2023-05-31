غوارديولا يفوز بجائزتي اتحاد المدربين وأفضل مدرب بالدوري الإنجليزي

وأحرز سيتي لقب الدوري للمرة الخامسة في ستة مواسم مع غوارديولا، وسيواجه مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم السبت، ثم إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد ذلك بأسبوع.وقال غوارديولا في بيان لسيتي: "أنا في فريق مذهل، ودون كل الدعم الذي حظيت به في فترتي هنا لما تحقق هذا".ونال غوارديولا جائزة اتحاد المدربين متفوقا على ميكل أرتيتا مدرب آرسنال وروبرتو دي تسيربي مدرب برايتون آند هوف ألبيون وإيدي هاو مدرب نيوكاسل وفينسن كومباني مدرب بيرنلي وستيفن شوماخر مدرب بليموث.وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يفوز بها المدرب الإسباني بالجائزة بعد مواسم 2017-2018 و2018-2019 و2020-2021 التي توج في كل منها بلقب الدوري.ويعد السير أليكس فيرغسون مدرب مانشستر يونايتد أكثر من توج بهذه الجائزة بواقع 11 مرة.يأتي ذلك امتدادا لسيطرة سيتي على الجوائز بعدما فاز إرلينغ هالاند بجائزتي لاعب الموسم وأفضل لاعب شاب كذلك.