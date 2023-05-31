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زيارة "مرتقبة" لرابطة الدوري الإسباني إلى العاصمة بغداد.. هذه تفاصيلها

رياضة

2023-05-31 | 02:45
زيارة &quot;مرتقبة&quot; لرابطة الدوري الإسباني إلى العاصمة بغداد.. هذه تفاصيلها
758 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

من المرتقب ان يزور وفد يمثل رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، "الليغا"، إلى العاصمة بغداد بغية الشروع بالخطوات الإدارية والقانونية المتعلقة بإقامة دوري محترفين في العراق للموسم المقبل.

تأتي الزيارة نتيجة الاتفاقية الأخيرة التي أبرمها اتحاد اللعبة مع الجانب الإسباني خلال شهر آذار الماضي والتي تمتد لمدة ثلاث سنوات، إذ تعهد الأخير بالإشراف الفعلي على المسابقة وتقديم المشورة لوضع الستراتيجيات والبرامج المستقبلية وآلية تنفيذها لاسيما التي تتعلق بتطوير مشروع الحلم للفئات العمرية والكرة النسوية.

وأتم اتحاد اللعبة الإجراءات الإدارية لتأمين زيارة الوفد الإسباني التي من المتوقع أن تكون خلال الأسابيع المقبلة وبالتنسيق مع سفارة مدريد في العاصمة بغداد والتي تهدف لتطوير الكرة العراقية بما يخدم المنتخبات الوطنية وانتقال الأندية من مسابقة الهواية إلى التنافس الاحترافي عن طريق إقامة دوري المحترفين وفقا لتسلسل زمني معين أسوة بالتطور الحاصل على مستوى العالم، بحسب الصحيفة الرسمية.

كما سيعقد المدير التنفيذي للرابطة الإسبانية الليغا أوسكار مايو، سلسلة من الاجتماعات الفنية خلال تواجده في بغداد مع اتحاد اللعبة وممثلي الأندية لتقديم الاستشارات القانونية اللازمة التي تسبق انبثاق رابطة دوري المحترفين العراقي وطريقة تسمية القائمين عليها، ومناقشة الجوانب المتعلقة بالرقابة المالية والإدارية والقانونية، مع توضيح وشرح الآليات المتبعة عند جلب الرعاية وتوزيع الأرباح من عوائد النقل التلفازي بين المساهمين بحسب النظام المعمول به في إسبانيا.

الى ذلك، ستقدم الرابطة مشورتها الفنية والأكاديمية أيضا في قطاع الفئات العمرية لوضع الستراتيجيات والبرامج المستقبلية لتنفيذ مشروع الحلم الخاص بالمواهب الكروية، بالإضافة إلى بناء نظام تدريبي بكفاءة عالية يهدف إلى استكشاف وتطوير مواهب الأطفال من كلا الجنسين من الأعمار (6 – 16) باستخدام التقنيات الحديثة التي تهدف إلى الارتقاء بالمهارات الخاصة، وفقا للصحيفة.
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