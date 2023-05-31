عراقيان من 247 لاعباً يشاركان بتنس الطاولة بالأوليمبياد الخاص الصيفية برلين 2023

وتشارك في تنس الطاولة 27 لاعبا ولاعبه وشريكا من 13 دولة من المنطقة من بين 247 لاعبا ولاعبه من مختلف دول العالم، عبارة عن 207 لاعبا بالإضافة الى40 شريكا ويشارك من المنطقة 27 لاعبا ولاعبة من 16 دولة من دول المنطقة عبارة عن 25 لاعبا بالإضافة الى شريكين وتقام المسابقات على صالة ميسي برلين في القاعة 2.2 .وكانت اللجنة الفنية للرئاسة الاقليمية للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والتي تضم عماد محى الدين مدير عام الرياضة والتدريب وشريف الفولى مدير عام الالعاب والمسابقات قد كشفت عقب غلق باب التسجيل عن حصة كل دولة من دول المنطقة ال20 من دول المنطقة والرياضات التي سوف تشارك فيها وعدد اللاعبين لكل رياضة.وقال عماد محى الدين، إن رياضة تنس الطاولة تشهد مشاركة كلا من لبنان وعمان في تنس الطاولة الموحدة بلاعب ولاعب اخر شريك، وتشارك كل من الجزائر، مصر، ايران، العراق، ليبيا، المغرب، فلسطين، السعودية، تونس بلاعب ولاعبة، وتشارك الامارات بلاعبين ولاعبتين بينما تشارك موريتانيا بلاعب واحد.وتابع، تتميز رياضة تنس الطاولة بالسرعة مما يتطلب درجة عالية من التوافق العضلي العصبي بين اليد والعين. ومن خلال هذه الرياضة يستطيع لاعبو الأولمبياد الخاص إظهار ما يتميزون به من قوة وجمال في الأداء، بالإضافة إلى ما يوفره الأولمبياد الخاص من مسابقات الزوجي والفردي في رياضة تنس الطاولة، تتوافر أيضا مسابقة المهارات الفردية، والتي تسمح للاعبين بالتسابق في المهارات الأساسية لهذه الرياضة.لذلك، فإن هذه المهارات الأساسية يتعين تطويرها قبل التقدم لخوض المباريات. وتتضمن مسابقات المهارات الفردية ضرب الكرة بالمضرب، و ضربات الإرسال بوجه و ظاهر اليد، يتم احتساب النتيجة النهائية لكل لاعب بجمع النقاط التي يتمكن من تسجيلها في كل مسابقة.فيما أوضح شريف الفولى بالنسبة إلى تنس الطاولة للرياضات الموحدة، يتكون كل فريق من لاعب أولمبياد خاص و شريك. منذ إدخالها ضمن حركة الأولمبياد الخاص للمرة الأولى في إطار الألعاب العالمية 1987، حيث تنافس فيها 12 لاعب، تزايد حجم المشاركات في رياضة تنس الطاولة على نحو كبير.، وقد تسابق 180 لاعب، مثلوا 47 برنامجا في مسابقات تنس الطاولة التي تم تنظيمها في إطار الألعاب العالمية الصيفية 1999بنورث كارولينا بأمريكا.ويبلغ حجم المتسابقين في رياضة تنس الطاولة في المنطقة حاليا 10371 لاعب و لاعبة . وتشمل مسابقات تنس الطاولة مسابقة الفردي - مسابقة الزوجي - مسابقة الزوجي المختلط - مسابقة الكرسي المتحرك، والزوجي و الزوجي المختلط للرياضات الموحدة. والمسابقات التالية توفر تنافسا مفيدا للاعبين ذوي مستويات القدرة المنخفضة: مسابقة المهارات الفردية. الإرسال. ضرب الكرة بالمضرب. إرجاع الكرة.وكانت تنس الطاولة إحدى الرياضات في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص منذ عام 1987.وتنس الطاولة هي رياضة سريعة الوتيرة تتطلب تنسيقًا ممتازًا بين اليد والعين، الهدف هو تمرير الكرة فوق الشبكة إلى جانب الخصم من الطاولة. تتطلب هذه الرياضة مزيجًا من القوة والقدرة، وبصرف النظر عن الأحداث التقليدية، يتضمن تنس الطاولة للأولمبياد الخاص أحداثًا مهارية فردية تتيح للرياضيين العمل والمنافسة في المهارات الأساسية لتنس الطاولة. تتضمن هذه المهارات كذاب الكرة بالمضرب ، وتسديد الكرة بالدفع الخلفي للكرة.وانهى الفولى حديثه "لا تعد تنس الطاولة رياضة شعبية عالية الأداء فحسب، بل تُعد أيضًا في المناسبات الاجتماعية لأنها يمكن أن يلعبها الجميع، بغض النظر عن أعمارهم أو قدراتهم".