الدوري الأوروبي.. روما بحلم الثأر والظفر باللقب الأول يواجه اشبيلية المتخصص اليوم

في المقابل يمنى نادي روما نفسه بالعودة الى إيطاليا باللقب الأول في الدوري الأوروبي والثأر من الهزيمة التاريخية التي مني بها الفريق قبل سابق في تسعينات القرن الماضي في نفس المسابقة.وتلقى نادي روما دفعة معنوية قبل يومين من المباراة بعودة النجم الأرجنتيني باولو ديبالا للتدريبات الجماعية بعدما غاب الفترة الماضية وتحديداً المباريات الثلاث لروما في الدوري الإيطالي.ورجحت تقارير صحفية تواجد 12 ألف مشجع منتمي لفريق إشبيلية الإسباني في مباراة روما المقرر اقامتها في العاشرة من مساء غداً الأربعاء على "بوشكاش أرينا" في نهائي الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2022-2023.ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن الأرقام الواردة من نادي إشبيلية تكشف أن 12 ألف مشجع وهو أكبر عدد من جماهير الفريق سيحضرون نهائي الدوري الأوروبي غداً رغم الصعوبات الكبيرة التي يتعرض لها المسافرون بسبب طول المسافة وصعوبة التحرك هناك.ويعول البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما على تاريخه المضيء في نهائيات البطولات القارية خاصة وأنه لم يعرف طعم الخسارة في 5 مباريات نهائية قبل مواجهة اليوم.وسبق والتقى الفريقان في بطولة الدوري الأوروبي في مباراة واحدة، ونجح إشبيلية في الفوز على روما بهدفين في المباراة التي أقيمت في نسخة 2019-2020.ويتفوق نادي روما في القمة التسويقية بواقع 317 مليون يورو مقابل 209 مليون لنادي إشبيلية بينما يعتلي النجم الإنجليزي تامي أبراهام قائمة أغلى اللاعبين بواقع 45 مليون يورو، بينما يأتي يوسف النصيري كأغلى لاعبي فريقه بواقع 15 مليون.وتأهل فريق روما الى نهائي الدوري الأوروبي بعدما استطاع الفوز على باير ليفركوزن بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين حسم فيها مباراة الذهاب لصالحه على ملعب الأولمبيكو، بينما انتهت العودة بالتعادل السلبي.بينما تأهل نادي إشبيلية الى نهائي بطولة الدوري الأوروبي بعدما فاز على يوفنتوس بنتيجة 3-2 في مجموع اللقاءين بعدما استفاد من تعادل ثمين في أليانز ستاديوم بمدينة تورينو بنتيجة 1-1 قبل أن يفوز على ملعبه بنتيجة 2-1.