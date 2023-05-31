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"رسمياً بنزيما اتحادي".. تغريدة محذوفة لأمير سعودي تُثير "ضجة" كبيرة
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تغريدة للأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، على وسم "رسميا بنزيما اتحادي"، الأمر الذي أثار تفاعلا.
وعلق الأمير السعودي في تغريدة ردا على سبب حذفه التغريدة على الوسم المذكور، قائلا: " دخلت على الهاشتاق الله يسلمك ووضعت غرد بالخطأ لذلك حذفتها".
وكان أحمد كعكي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، قد أثار تكهنات حول ارتباط كريم بنزيما، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، بفريق "النمور".
وكانت تقارير صحفية قد زعمت أن المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 35 عاماً ضمن دائرة اهتمامات نادي اتحاد جدة، دون تأكيد رسمي من أي طرف.
وفي حوار مع برنامج تلفزيوني، قال المراسل: "يقولون بنزيما عندكم"، ليرد عليه أحمد كعكي: "نقول إن شاء الله".
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