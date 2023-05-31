"رسمياً بنزيما اتحادي".. تغريدة محذوفة لأمير سعودي تُثير "ضجة" كبيرة

وعلق الأمير السعودي في تغريدة ردا على سبب حذفه التغريدة على الوسم المذكور، قائلا: " دخلت على الهاشتاق الله يسلمك ووضعت غرد بالخطأ لذلك حذفتها".

دخلت على الهاشتاق الله يسلمك ووضعت غرد بالخطأ لذلك حذفتها https://t.co/edZzq27DZX — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) May 30, 2023

وكان أحمد كعكي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، قد أثار تكهنات حول ارتباط كريم بنزيما، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، بفريق "النمور".وكانت تقارير صحفية قد زعمت أن المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 35 عاماً ضمن دائرة اهتمامات نادي اتحاد جدة، دون تأكيد رسمي من أي طرف.وفي حوار مع برنامج تلفزيوني، قال المراسل: "يقولون بنزيما عندكم"، ليرد عليه أحمد كعكي: "نقول إن شاء الله".