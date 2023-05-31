ديشامب يعلن عن تشكيلة الديوك في يورو 2024

أعلن المدير الفنى لمنتخب فرنسا ديديه ديشامب، اليوم الأربعاء، عن القائمة التى سيخوض بها مواجهتى جبل طارق واليونان، في تصفيات يورو 2024.





وجاءت القائمة على النحو التالي:



وتصدر قائمة المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد وعثمان ديمبيلي نجم برشلونة.وجاءت القائمة على النحو التالي: