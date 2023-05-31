هاري كين يفضل يونايتد على مدريد

ورغم موسم توتنهام السيئ، فقد احتل هاري كين المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بـ30 هدفًا خلف إيرلينغ هالاند بستة أهداف فقط.وازدادت التكهنات حول مستقبل هاري كين، إذ ارتبط اسمه بالانتقال إلى عدد من الأندية الكبرى أبرزها ريال مدريد ومانشستر يونايتد وتشيلسي.وحسب دايلي ميل، فإن هاري كين لا يريد الخروج من الدوري الإنجليزي، إذ يرغب فقط في الانتقال إلى نادي مانشستر يونايتد الذي سيشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل تحت قيادة المدرب إريك تين هاغ.وطلب كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد التعاقد مع هاري كين حسب تقارير إسبانية حيث يراه المدرب الإيطالي الخيار الأفضل لتدعيم خط الهجوم في ظل اقتراب رحيل كريم بنزيما إلى الدوري السعودي.ورغم أن ريال مدريد يفضل التعاقد مع مهاجم منخفض التكلفة، فإنه قد يضطر للمنافسة على مهاجم كبير لتلبية احتياجات المدرب الإيطالي.على الجانب الآخر، يسعى مانشستر يونايتد ،أيضًا، للتعاقد مع لاعبين كبار من أجل التنافس على الألقاب الموسم المقبل.كان إريك تين هاغ أعلن في تصريحات عقب نهاية الدوري الإنجليزي، أن النادي يجب أن يتعاقد مع لاعبين كبار إذا أراد العودة إلى مكانته السابقة كناد عملاق.ومن المتوقع ألا يقل سعر هاري كين عن 100 مليون يورو، وربما يزيد المبلغ في ظل تمسك توتنهام باستمراره وصعوبة التفاوض مع إدارة النادي اللندني.