نجم ريال مدريد يقترب من التجديد لثلاثة مواسم

وينتهي تعاقد داني سيبايوس في سانتياجو برنابيو، بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء تفيد بإمكانية رحيله مجانا.ومع ذلك، وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد تغير موقف سيبايوس، وبات أقرب للاستمرار مع ريال مدريد، بعد الاتفاق على تجديد عقده لمدة 3 مواسم.وأضافت الصحيفة، أن سيبايوس تلقى مكالمة من مسؤولي ريال مدريد، يوم الإثنين الماضي، قلبت الأمور رأسا على عقب.وأوضحت الصحيفة، أن المكالمة شهدت تقديم عرض محسن لسيبايوس، بالإضافة لنقل الثقة له في إمكانياته وأهميته بالنسبة للفريق.ويعتقد سيبايوس حاليا، أن خيار الاستمرار مع ريال مدريد هو الأفضل بالنسبة له، وبالفعل بات قريبا من التوقيع على العقد الجديد.ويحظى سيبايوس بثقة المدرب كارلو أنشيلوتي، الذي أشركه في لحظات حساسة من الموسم، وفي مباريات مهمة، صحيح أن عددها لم يكن بالقدر الكافي، لكنها تعكس أن اللاعب ضمن حساباته.