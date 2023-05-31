اتحاد الكرة: يوسف الإمام بات جاهزاً لتمثيل المُنتخب الاولمبي

وقال الاتحاد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " عُضو المكتب التنفيذيّ لاتحادِ كرة القدم، عضو إدارة المنتخبات غانم عريبي أكد أن لاعبَ المنتخب الأولمبيّ والمحترف في نادي مالمو والمُعار الى نادي بك أولمبيك السويديين يوسف الإمام بات جاهزاً لتمثيل المُنتخبِ".وأضاف: "بعد أن أنجزت لجنةُ المغتربين الأوراقَ الرسميّة كافة بنقل ملفه من الاتحاد السويدي لكرة القدم الى الاتحاد العراقي لكرة القدم، وإصدار الجواز الرسميّ العراقي له، وسيكون مستعداً لتمثيل المُنتخبِ الأولمبيّ في بُطولةِ غرب آسيا لمنتخبات دون 23 عاماً الشهر المقبل".