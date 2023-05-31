جماهير كربلاء تحتج على اعتبار فريقها خاسراً أمام النجف

احتجت جماهير نادي كربلاء لكرة القدم، اليوم الأربعاء، على قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي اعتبار فريقها خاسراً أمام النجف، في منافسات الجولة 28 من الدوري الممتاز؛ بسبب إشراك لاعب لديه ثلاث بطاقات صفراء.

وقال مراسل السومرية نيوز، إن جماهير نادي كربلاء الرياضي أقدمت على إغلاق بوابة ملعب كربلاء الدولي؛ احتجاجاً على قرار لجنة الاستئناف باعتبار الفريق خاسراً أمام النجف.



وفي وقت سابق من اليوم، قررت لجنة الاستئناف، اعتبار فريق كربلاء خاسراً أمام النجف، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في منافسات الجولة 28 من الدوري الممتاز؛ بسبب إشراك لاعب لديه ثلاث بطاقات صفراء، مع فرض غرامة على النادي قدرها خمسة ملاين دينار عراقي استناداً إلى المادة (8/3) من لائحةِ الانضباط بدلالة المادتين (38/ف) و (39/هـ) من لوائح الدوري الممتاز.