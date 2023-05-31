بنزيما يطلب نصيحة كريستيانو بشأن الانتقال الى الدوري السعودي

ولعب بنزيما بجانب رونالدو في صفوف ريال مدريد في الفترة بين 2009 و2018، قبل رحيل الأخير لصفوف يوفنتوس الإيطالي.وارتبط اسم بنزيما بقوة بالانتقال إلى الدوري السعودي، إذ تلقى عرضًا مغريًا من نادي اتحاد جدة.وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن "مصادر من نادي الاتحاد أكدت أن الاتفاق مع بنزيما بات قريبا من النهاية، ويتبقى الإعلان الرسمي عن الصفقة".وأضافت الصحيفة: "لدى بنزيما في اتحاد جدة قدم ونصف".وأشار التقرير، إلى أن "بنزيما تواصل مع كريستيانو رونالدو لسؤاله عن الدوري السعودي والحياة في المملكة".وأفادت الصحيفة، أن "بنزيما سيوقع عقدا لمدة عامين وسيتجاوز راتبه حاجز الـ100 مليون يورو، معفاة من الضرائب في الموسم الواحد".