تفاصيل جديدة تخص "صفقة ميسي" في السعودية

وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان الشهر المقبل، ووفقاً لتقارير صحفية عديدة يقترب البرغوث من الرحيل إلى وجهة جديدة.ووفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية، عاد خوان لابورتا من الرياض اليوم إلى إسبانيا، بعد زيارة استمرت لأكثر من يوم.وتواجد لابورتا في الرياض لعقد عدة اجتماعات مع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، ومناقشة صفقة ميسي.وأشارت إلى أن المفاجأة الكبرى كانت تواجد بيني زاهافي، وكيل اللاعبين الشهير، رفقة لابورتا.وكان بيني زاهافي وسيطاً بين رئيس برشلونة وألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لتهدئة التحقيق المفتوح في اليويفا بشأن قضية "نيجريرا".ورفض زاهافي الإجابة على أسئلة المراسلين حول إذا كانت قرارات اليويفا بشأن برشلونة قريب، وإذا كان يعتقد أن ميسي على وشك التوقيع مع البارسا.يذكر أن زاهافي هو وكيل نجم البارسا الحالي روبرت ليفاندوفسكي، كما أنه وكيل بافارد لاعب بايرن ميونخ، المطلوب في برشلونة بقوة هذه الأيام.