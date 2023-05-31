برشلونة يتلقى "الضوء الأخضر" لاستعادة ميسي

ووفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة حصل على موافقة شفهية من الليجا، لكن النادي يعتبر هذا الأمر غير كافٍ، وينتظر إصدار القرار بشكل رسمي.وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى موافقة الليجا ستجعل برشلونة يتحرك لبناء فريق قوي تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز.وذكرت أن الفكرة الأولية لدى برشلونة عقب الحصول على موافقة الليجا، كانت تسجيل العقود الجديدة للاعبين الحاليين (جافي - رونالد أراوخو - سيرجي روبيرتو - ماركوس ألونسو - بالدي)، ثم التحرك للتعاقد مع ليونيل ميسي كمرحلة ثانية.وأوضحت "سبورت" أن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، أصدر تعليمات عاجلة للإدارة بتغيير الأولويات ووضع ملف ليونيل ميسي قبل أي شيء آخر، بسبب أن التعاقد مع النجم الأرجنتيني يعد العملية الأكثر إلحاحًا التي يواجهها النادي، وإذا لم يتم تسريعها، فإن فرص عودة البرغوث تتضاءل كل يوم.كما يريد النادي إظهار لميسي أن ما حدث عندما أجبر على الرحيل في 2021، لن يحدث مرة أخرى، كما أن الإدارة مقتنعة تماماً بقدرتها على تنفيذ جميع العمليات التالية المخطط لها.وتعتقد إدارة برشلونة أن تسجيل العقود الجديدة أمر مضمون بمجرد الحصول على الموافقة الرسمية من رابطة الليجا.وحاول برشلونة الإسراع في الحصول على ضمانة رسمية من رابطة الدوري الإسباني، لتسهيل عملية التعاقد مع ميسي، لكن الرئيس خافيير تيباس رفض هذا الطلب مراراً وتكراراً.