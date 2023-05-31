Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
برشلونة يتلقى "الضوء الأخضر" لاستعادة ميسي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

برشلونة يتلقى "الضوء الأخضر" لاستعادة ميسي

رياضة

2023-05-31 | 17:40
برشلونة يتلقى &quot;الضوء الأخضر&quot; لاستعادة ميسي
1,794 مشاهدة

حصل برشلونة على موافقة مبدئية من رابطة الليجا، بشأن الخطة الاقتصادية التي قدمها النادي لرفع القيود الخاصة بقانون اللعب المالي النظيف.

ووفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة حصل على موافقة شفهية من الليجا، لكن النادي يعتبر هذا الأمر غير كافٍ، وينتظر إصدار القرار بشكل رسمي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى موافقة الليجا ستجعل برشلونة يتحرك لبناء فريق قوي تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز.

وذكرت أن الفكرة الأولية لدى برشلونة عقب الحصول على موافقة الليجا، كانت تسجيل العقود الجديدة للاعبين الحاليين (جافي - رونالد أراوخو - سيرجي روبيرتو - ماركوس ألونسو - بالدي)، ثم التحرك للتعاقد مع ليونيل ميسي كمرحلة ثانية.

وأوضحت "سبورت" أن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، أصدر تعليمات عاجلة للإدارة بتغيير الأولويات ووضع ملف ليونيل ميسي قبل أي شيء آخر، بسبب أن التعاقد مع النجم الأرجنتيني يعد العملية الأكثر إلحاحًا التي يواجهها النادي، وإذا لم يتم تسريعها، فإن فرص عودة البرغوث تتضاءل كل يوم.

كما يريد النادي إظهار لميسي أن ما حدث عندما أجبر على الرحيل في 2021، لن يحدث مرة أخرى، كما أن الإدارة مقتنعة تماماً بقدرتها على تنفيذ جميع العمليات التالية المخطط لها.

وتعتقد إدارة برشلونة أن تسجيل العقود الجديدة أمر مضمون بمجرد الحصول على الموافقة الرسمية من رابطة الليجا.

وحاول برشلونة الإسراع في الحصول على ضمانة رسمية من رابطة الدوري الإسباني، لتسهيل عملية التعاقد مع ميسي، لكن الرئيس خافيير تيباس رفض هذا الطلب مراراً وتكراراً.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم
21.05%
04:10 | 2023-05-30
أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم
04:10 | 2023-05-30
السومرية تنشر قرارات جلسة مجلس الوزراء
18.98%
11:48 | 2023-05-30
السومرية تنشر قرارات جلسة مجلس الوزراء
11:48 | 2023-05-30
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
16.04%
03:11 | 2023-05-31
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
03:11 | 2023-05-31
الحكم على الفاشينيستا &quot;وردة العراقية&quot; بالسجن 100 يوم (وثيقة)
14.96%
06:31 | 2023-05-30
الحكم على الفاشينيستا "وردة العراقية" بالسجن 100 يوم (وثيقة)
06:31 | 2023-05-30
استقطاع 1% من رواتب موظفي الدولة لصالح مؤسستي الشهداء والسجناء.. ما حقيقة الامر؟
14.75%
07:08 | 2023-05-30
استقطاع 1% من رواتب موظفي الدولة لصالح مؤسستي الشهداء والسجناء.. ما حقيقة الامر؟
07:08 | 2023-05-30
اقوى جيوش العالم 2023.. تعرف على ترتيب العراق
14.23%
08:23 | 2023-05-31
اقوى جيوش العالم 2023.. تعرف على ترتيب العراق
08:23 | 2023-05-31
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

بالفيديو.. حلاقة فاخرة واسلوب جديد بـ"الف دينار"‎‎
Play
بالفيديو.. حلاقة فاخرة واسلوب جديد بـ"الف دينار"‎‎
09:04 | 2023-05-31
وقت يمر بسرعة البرق أو شهر لا ينتهي؟
Play
وقت يمر بسرعة البرق أو شهر لا ينتهي؟
07:10 | 2023-05-31
مدير المنتجات النفطية ينتقد المحتجين أمام شركة توزيع: افعالكم تدفعكم نحو "4 إرهاب"
Play
مدير المنتجات النفطية ينتقد المحتجين أمام شركة توزيع: افعالكم تدفعكم نحو "4 إرهاب"
06:21 | 2023-05-31
الشمري يصل طهران لبحث امن الحدود ومكافحة المخدرات
Play
الشمري يصل طهران لبحث امن الحدود ومكافحة المخدرات
06:00 | 2023-05-31
أهالي منطقة الشموخ يشكون من سوء الخدمات وتكرار قطوعات الكهرباء
Play
أهالي منطقة الشموخ يشكون من سوء الخدمات وتكرار قطوعات الكهرباء
05:30 | 2023-05-31
البرلمان يعتزم اقالة محافظين ووكلاء ضمن تقييم الاداء الحكومي
Play
البرلمان يعتزم اقالة محافظين ووكلاء ضمن تقييم الاداء الحكومي
02:00 | 2023-05-31
هيئة الحج تعلن تسيير اول رحلة للحجاج العراقيين الى الديار المقدسة
Play
هيئة الحج تعلن تسيير اول رحلة للحجاج العراقيين الى الديار المقدسة
14:00 | 2023-05-30
بين تعديلات اللجنة المالية وتهديد الاقليم..مشروع الموازنة ينازع
Play
بين تعديلات اللجنة المالية وتهديد الاقليم..مشروع الموازنة ينازع
13:00 | 2023-05-30
حادث مأساوي بالبصرة.. اصطدام 10 "سيارات" يُخلف عدداً من الجرحى (صور وفيديو)
Play
حادث مأساوي بالبصرة.. اصطدام 10 "سيارات" يُخلف عدداً من الجرحى (صور وفيديو)
06:27 | 2023-05-30
قصة ابراهيم..نجاح لافت في لعبة السيف يتجاوز حدود البلاد
Play
قصة ابراهيم..نجاح لافت في لعبة السيف يتجاوز حدود البلاد
03:00 | 2023-05-30
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية Kids
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.