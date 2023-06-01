المسابقات توقف الدوري العراقي لتفريغ لاعبي الأولمبي والوطني

وقال اتحاد الكرة أنَّ "لجنة المسابقات قررت إيقاف منافسات دوري الكرة بعد الانتهاء من الجولة الـ 32 التي تقام يومي السبت والأحد المقبلين وذلك لفسح المجال أمام مدرب كتيبة أسود الرافدين الإسباني خيسوس كاساس لتجميع لاعبيه ضمن أيام الفيفا، تأهباً لمباراة كولومبيا التجريبية التي تحتضنها مدينة فالنسيا الإسبانية في السادس عشر من الشهر الحالي"، بحسب الصحيفة الرسمية.وأضاف أنَّ "التوقف المذكور سيمنح مدرب منتخبنا الأولمبي راضي شنيشل إمكانية عمل معسكر تدريبي قصير للفترة من السادس ولغاية العاشر أي قبل يومين من المباراة الافتتاحية لبطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً التي تنظمها بغداد وكربلاء معاً وتقام منافساتها على مدار ثمانية أيام على ملاعب المدينة الدولي وملعب كربلاء الأولمبي".كما قررت اللجنة المنظمة لبطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية، إقامة دور المجموعات من مرحلة واحدة، ليتأهل بطل كل مجموعة، إضافة إلى صاحب أفضل مركز ثان إلى الدور قبل النهائي، الذي يقام بنظام خروج المغلوب، وصولاً إلى المباراة النهائية.في سياق متصل، رفعت المنتخبات العربية من وتيرة استعداداتها الفنية والخططية تأهباً للمشاركة في تجمع العراق القاري، إذ كثف منتخب الإمارات الأولمبي جاهزيته البدنية خلال معسكره المقام حالياً في العاصمة المصرية القاهرة والذي يمتد لـ 10 أيام تحت إشراف المدرب الإسباني دينيس سيلفا، الذي اختار 25 لاعباً، إلى ذلك يعسكر المنتخب الأولمبي الفلسطيني حالياً في العاصمة الأردنية عمان لمدة أسبوع تحت إشراف المدرب إيهاب أبو جزر، بانتظار تجمع اللاعبين من قطاع غزة والضفة الغربية ودول المهجر.من جانبه، دخل منتخب اليمن الأولمبي تجمعاً تدريبياً في محافظة مأرب والذي شهد تواجد 38 لاعباً، استعداداً للبطولة المذكورة، تحت إشراف المدرب التشيكي ميروسلاف سوكوب الذي وضع المنهاج الخططي لمساعده المدرب محمد الزريقي فيما ينتظر وصول اللاعبين حمزة الريمي وزميله هارون الزبيدي القادم من أميركا.