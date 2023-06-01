وزير سعودي بشأن صفقة ميسي: "انتظروا الإعلان الرسمي" (فيديو)

وقال الفيصل في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد"، ردا على سؤال بشأن قدوم ميسي والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، إلى الدوري السعودي للمحترفين: "انتظروا الإعلان الرسمي من الأندية".

الأمير #عبدالعزيز_بن_تركي_الفيصل وزير الرياضة عن إنضمام #ميسي و #بنزيما للدوري السعودي :

أنتظروا الإعلان الرسمي من الأندية في الوقت المناسب 🇸🇦 pic.twitter.com/rH5TUCxWyg — عبدالرحمن الروقي 🇸🇦 (@Alotaibi_2030_) May 31, 2023

وأكد وزير الرياضة، على أنه لا يستطيع أن يتحدث عن أي صفقة، إلا إذا قام النادي نفسه، بالإعلان عنها وحسمها بشكل رسمي.وبخصوص دعم نادي الاتحاد بصفقات عالمية، قبل المشاركة في المونديال.. أوضح الفيصل، أن هذا الأمر متروك لمجلس إدارة النادي، مشددا على أن الوزارة ستقدم الدعم اللازم للعميد ومختلف فرق المملكة.وأشار عبد العزيز الفيصل، إلى أن الوزارة وبدعم من القيادة للقطاع الرياضي، تعمل على العديد من الإصلاحات، التي ستجعل الموسم القادم، أقوى ومليئا بالعديد من المفاجآت الكروية.وضمن نادي الاتحاد المشاركة في كأس العالم للأندية 2023، والتي تستضيفها السعودية، بعد تتويجه بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي الحالي.