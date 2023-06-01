ريال مدريد يعلق بشأن وداع "بنزيما"

وظهرت أنباء خلال الساعات الأخيرة، عن تجهيز إدارة الميرنجي لرحيل بنزيما عن الفريق، متجها إلى السعودية، حيث تلقى عرضا من نادي اتحاد جدة.وقال مدير المركز الإعلامي لريال مدريد خوان كاميلو، "لا أرى أي شخص في غرفة المؤتمرات الصحفية، فهي مغلقة تماما"، في إشارة إلى أن النادي لن يعلن عن أي شيء رسمي جديد بخصوص المهاجم الفرنسي.وينتهي عقد بنزيما مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، رغم وجود عرض للتجديد لموسم آخر من قبل إدارة المرينجي، وكان اللاعب الفرنسي على وشك التوقيع قبل تلقيه العرض المغري من الاتحاد.وكان وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل، قد ألمح إلى الاقتراب من تنفيذ صفقة الانتقال، لكنه أكد أن على بنزيما إنهاء ارتباطه بشكل كامل مع ناديه الحالي ريال مدريد، قبل المباشرة بإجراءات التعاقد معه.وذكرت بعض التقارير الصحفية، أن اتحاد جدة بطل الدوري السعودي عرض على بنزيما 100 مليون يورو في الموسم من أجل ضمه إلى صفوفه.